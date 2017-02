'Wilders is net zo'n grote loser, hoor'

Gerrit neemt de vrijheid ook aan tafel te schuiven. Hij wil van zijn hart geen moordkuil maken. Altijd hard gewerkt, en toen hij voor zijn pensioentje aan de beurt was bleek er bitter weinig te halen. Hij kreeg een hartinfarct toe. Dus dan draai je ineens in die zorgmolen rond. Daar word je ook niet vrolijk van. Heel zijn leven PvdA gestemd. Hij heeft partijvoorzitter Hans Spekman wel eens geschreven, of die niet wat voor hem kon betekenen. Trouwens: ook voor al die andere kleine pensioentjes. Maar uit het PvdA-bolwerk niets dan nikszeggende teksten. En zo is het al vier jaar lang. Misschien moet Gerrit maar eens 50PLUS gaan stemmen.

Snijdend koud Buiten op het Muntplein in Nieuwegein is het snijdend koud. Het is ochtend, koffietijd, en een door de bank genomen wat ouder publiek wandelt door het buurtwinkelcentrum. Een paar supermarkten, kapper, bakker, bloemenwinkel, kebabzaak. Ook nog een leegstaand winkelpand. Naast De Vuurtoren, het buurtkroegje waar het binnen lekker warm is. Aan het tafeltje waar Gerrit een stoel bijtrekt, zitten de vriendinnen Marie-Louise en Monique. Ze drinken koffie verkeerd, maar elke vrijdagavond gaan ze hier aan sterker spul. ,,Stoom afblazen en de accu opladen voor de nieuwe week'', zegt Monique. Moet wel. Want het leven is een stuk harder en zwaarder geworden. Je moet er op z'n tijd even uit, anders trek je het niet meer. Vraag maar aan Monique. Zij wordt na 28 jaar trouwe dienst ontslagen door Eneco. Thuis wel mooi de hoofdkostwinner. Wat moet je dan, als je de 50 voorbij bent? Marie-Louises man is zzp'er. Nou, dan weet je het ook wel. Geen pensioen en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niet te betalen. ,,En ik zie hem op zijn 67ste ook niet meer op een ladder staan, of jij wel?'' Monique weet het wel. Zij gaat PVV stemmen. ,,Ik vind Wilders net zo'n grote loser, hoor, daar niet van. Je zal zien dat hij er ook niks van bakt. Mijn stem voor hem is mijn protest, zie het maar zo.''

Gerrit: ,,Lucht geven aan gevoel van onrecht. Dat is wat het is.''



Marie-Louise: ,,Maar ik niet hoor. Ik denk dat het D66 gaat worden. En ik hoop dat we een regering krijgen, die het midden- en kleinbedrijf eindelijk eens tegemoet komt.'' Ze wijst naar buiten, naar de winkels aan het Muntplein: ,,Dit is Nederland, hè? Besef dat wel. Hier wordt aan ons land gewerkt.''



Wie je daarbuiten ook aanspreekt, in de vrieskou, niemand loopt over van warm vertrouwen in de politiek. Sommigen zeggen niet te gaan stemmen, of hebben zich er 'niet in verdiept'. Buurtbewoonster Lenka Donis komt zich in De Vuurtoren ook warmen aan een kop koffie, samen met haar zoontje Dyon van 2. ,,Geen idee nog wat het wordt. Ik weet alleen dat het Wilders niet zal zijn. Alle hoofddoekjes willen verbieden, dat is me te extreem. Lost niks op.''