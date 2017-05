Willem Janssen: dertien seizoenen, elfde keer play-offs

Geen eredivisiespeler is zo verbonden met de play-offs als Willem Janssen. De kapitein van Utrecht gaat in het tweeluik met AZ op voor zijn zevende poging om via het competitietoetje een Europees ticket te pakken. ,,We gaan pakken waar we recht op hebben.’’

Als één speler er op gebrand is om de play-off-finale te winnen, is het Willem Janssen wel. Allereerst omdat hij vindt dat zijn ploeg er na dit seizoen simpelweg het meeste recht op heeft.

En ten tweede omdat hij ook weleens wil voelen hoe het is om een feestje te vieren, nadat zes eerder pogingen strandden. Hij is bezig aan zijn elfde play-offs. Viermaal met promotie/degradatie als inzet (zie statestiek) en nu voor de zevende keer om Europees voetbal. Slechts tweemaal won hij. Met VVV promoveerde hij in 2007 ten koste van FC Den Bosch en RKC en twee jaar later ontsnapte hij met Roda JC aan een afzakkertje naar de Jupiler League in een heroïsch gevecht met SC Cambuur.

Bepalend

De vraag wat erbij komt kijken om succesvol te zijn in de play-offs is misschien niet de meest logische aan het adres van Janssen – gelet op zijn trackrecord – maar aangezien de routinier overal uitgebreid over nadenkt en trainersambities heeft, laat zijn analyse niet lang op zich wachten. Hij zegt: ,,Momenten zijn bepalend, je moet scherp zijn als het moet. Uiteindelijk kom je uit bij de vorm van de dag en dat soort clichés. Maar als ik alles op een hoop gooi, denk ik toch dat de ploeg wint die dat het allerliefste wil. Ik heb vaak in ploegen gezeten die aan het einde van het seizoen opgebrand waren. Dat zag je dan wel terug in de play-offs en het resultaat. En het hangt af van hoe je in de play-offs komt. Bij Twente dachten we in de top 4 te spelen, dan is zesde worden en nog de play-offs moeten spelen een heel ander verhaal dan wanneer je je de play-offs als doel hebt gesteld.’’

Met Utrecht gaat hij op voor poging twee, terwijl het zijn huidige club was die hem dwars zat in de laatste EL-play-offs die hij met Twente speelde. Vorig jaar vertrok Heracles hossend uit de Domstad.

Janssen is vastberaden nu wel victorie te kraaien. ,,We gaan pakken waar we recht op hebben. Natuurlijk wil ik na de eerdere mislukte pogingen dolgraag de play-offs winnen, maar de wens is vooral gebaseerd op dit seizoen en minder op revanchegevoel. Bij dit seizoen past gewoon een prijs. In de competitie waren we met afstand de beste van de rest achter de top 3.’’

Achterin

De Limburgse routinier (30) heeft in aanloop naar de finale een heel ander gevoel dan twaalf maanden terug. Toen moest hij vanwege de vele blessures plotsklaps achterin spelen. Inmiddels is dat een positie die hem past als een jas. Het team staat er beter op, zegt hij. ,,Fitter, fysiek en mentaal. Vorig jaar gingen we voor een absolute hoofdprijs, de beker, die recht gaf op directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. Dat mislukte. Die teleurstelling namen we mee in de strijd om plek 4 en later de finale van de play-offs. Ondertussen haakten sterkhouders als Letschert, Ramselaar, Ayoub en Ruiter af. Nu zie je dat we al vroeg verzekerd waren van de play-offs. Het trainingsprogramma is er op aangepast om zoveel mogelijk spelers fit aan de start te krijgen. De laatste competitieduels tegen Roda, Vitesse en AZ golden als minivoorbereiding op de play-offs. We zitten in een flow.’’ Utrecht won negen van de achterliggende tien duels, alleen Feyenoord was te sterk. Janssen lacht: ,,Zelfs de wedstrijd bij AZ die we moesten verliezen om 7,5 ton te pakken, lukte het ons niet.’’

Willem Janssen, 13 seizoenen, 11de keer play-offs