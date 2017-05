Windmolens Houten moeten stiller worden door 'uilenveren'

VideoEnergiebedrijf Eneco is vanmiddag begonnen met het plaatsen van de zogenoemde 'uilenveren' op de rotorbladen van de overlastgevende windmolens in Houten. Zij moeten gaan zorgen voor een geluidsreductie van één tot drie decibel per molen. Gehoopt wordt, dat deze afname door direct omwonenden als ‘aanzienlijk’ wordt ervaren.

Na jarenlange en vaak felle discussies over met name geluidsoverlast van de turbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal, worden hiermee de eerste concrete stappen gezet op weg naar een oplossing. Die moet eraan bijdragen dat klagende Houtenaren in met name de wijken De Polder en Het Water ’s nachts de slaap weer kunnen vatten, in plaats van wakker te liggen van het zwoesj-geluid dat de molens voortbrengen.

Geluidsnorm

Aan de voet van de Poldermolen, die het dichtst op de Rondweg en de woonhuizen van Houten-Zuid staat, verklaarde vanmiddag Eneco-baas Frank Oomen hoge verwachtingen te hebben van de werking van de uilenveren. Hij tekende erbij aan, dat Eneco nu al binnen de gestelde geluidsnormen blijft, maar dat het bedrijf desondanks de investering doet om de buurt terwille te zijn.

Bromtoon

Oomen maakte ook bekend dat de gelokaliseerde bromtoon in de molens snel wordt aangepakt. Die wordt veroorzaakt door een draaiend tandwiel in de ‘versnellingsbak’ van de turbine, bovenin de gondel (op 105 meter hoogte). Met een speciaal voor deze windmolens ontworpen demper wordt dat euvel aangepakt, vermoedelijk binnen een maand of twee.

Draairegime

Daarmee zijn dan twee van de meest prangende vraagstukken opgelost, of tenminste een stuk draaglijker gemaakt, stelt ook verantwoordelijk wethouder Michiel van Liere. Een derde maatregel is wat hem betreft het draairegime te wijzigen, zodat de molens overdag vaker draaien en juist minder in de nacht. Per saldo levert dat meer stroom op, en hopelijk een nog betere nachtrust. Een proef daarmee kan echter niet worden gedaan, omdat niet alle bewoners hieraan mee willen werken.

Streep

Van Liere wilde hier eigenlijk een streep zetten onder het zich voortslepende windmolendebat in Houten, maar hij kreeg van een politieke meerderheid in de gemeenteraad de opdracht toch weer een ‘verkenner’ op pad te sturen, die met partijen een ultieme poging moet ondernemen alsnog draagvlak voor deze proef te vinden. Van Liere maakte vanmiddag bekend dat de Haagse mediator en voormalig CDA-raadslid in den Haag Hermine van den Hoek hiervoor is aangetrokken, en dat zij inmiddels de eerste gesprekken heeft gevoerd. Pas over een paar weken wordt duidelijk of er een opening denkbaar is, of dat de missie kansloos blijkt te zijn.

Uilenveren zijn in windmolenland een betrekkelijk nieuwe innovatie, die is afgekeken van uilen in de natuur. Zij kunnen dankzij hun specifieke verendracht prooien geluidloos naderen. De veren zijn niet veel langer dan een vinger per stuk, en worden op zo’n beetje tachtig meter hoogte door medewerkers van de firma Topwind, hangend in een bakje aan een kraan, over een lengte van 17 meter op de punten van de bladen gepakt en afgekit.