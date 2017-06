Windmolens in dichtbevolkte randstad eigenlijk onmogelijk verhaal

Het verschil met Rijnenburg is dat in Houten de molens er al staan, waar ze er wellicht nooit hadden moeten staan. Dat maakt de discussie moeilijker, want afbreken is geen optie. Voor de molens in Rijnenburg geldt dat er veel geleerd kan worden van Houten. De belangrijkste les: ook als de molens er staan, worden de tegenstanders geen milde gedogers. Voldoende draagvlak is er nooit. Zorgvuldige besluitvorming is dus vereist. Een wetenschapper betoogde deze week dat hoe dichter een windmolen bij een woning staat, hoe groter de waardedaling van het huis is. Waarheid als een koe, maar het benadrukt dat plaatsing van grote windparken in de dichtbevolkte Randstad, zelfs in een zeldzaam leeg poldertje als Rijnenburg, een bijna onmogelijk verhaal is.