Winkeliers Nieuwegein mogen blijven schenken

Behoorlijk bestuur

Daarnaast heeft hij per deelnemer aan de proef beargumenteert waarom hij vindt dat hij daar niet hoeft op te treden. ,,Bijvoorbeeld, tegen de Wereldwinkel heeft de overheid al lang niet opgetreden. Is er dan wel sprake van behoorlijk bestuur als je dat nu wel doet? Bij anderen is de impact zo klein, dat volgens ons de hoofddoelen van de Drank- en Horecawet, namelijk alcoholmisbruik voorkomen, vooral door minderjarigen, niet in gevaar is", zegt de burgemeester.



Zo wil het café-restaurant Smaak & Stijl in Nieuwegein ook graag dameskleding en accessoires verkopen. Dat mag nu niet, omdat het winkelend publiek tijdens het shoppen niet in de verleiding gebracht mag worden om alcohol te kopen. Maar, schrijft de burgemeester in zijn besluit, ,,klanten bezoeken dit bedrijf met het primaire doel om iets te eten en/of te drinken; de situatie is te vergelijken met een hotel alwaar je als gast naast eten en drinken ook sjaals en sieraden kunt kopen."