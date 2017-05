Winkels De Bilt mogen open op zondag

Vorig jaar is er een proef gestart in de gemeente De Bilt. Van 1 september 2016 tot 1 maart 2017 konden alle winkels elke zondag open zijn. Onderzoeksbureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) hield aan het begin en aan einde van de proefperiode een grote enquête onder zowel ondernemers als bewoners. Daaruit bleek dat het aantal voorstanders voor een openstelling van de winkels zelfs was gegroeid. Alleen in de kleine kernen is de weerstand tegen openstelling groot.