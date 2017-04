Winkels in Lopik elke zondag open

Winkeliers in de gemeente Lopik mogen vanaf nu elke zondag open zijn als ze dat willen. De gemeenteraad stemde daar vanavond in kleine meerderheid mee in.

In elk geval de Plusmarkt in Lopik-Dorp en Intratuin in Benschop gaan gebruikmaken van de verruimde zondagsopenstelling.

Het initiatiefvoorstel kwam van de PvdA. ,,We hebben gewacht tot we tamelijk zeker waren van een meerderheid,'' aldus fractievoorzitter Rik Dekker. Het onderwerp is al jaren beladen in de Lopikse gemeenteraad die een kleine christelijke meerderheid heeft. De christelijke partijen en twee CDA'ers Wil de Groot en Jan van Bruchem waren tegen.

,,Wij gaan er zeker gebruik van maken,'' zegt bedrijfsleider Tony Haars van de Lopikse Plusmarkt. ,,We hebben ook eigen onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat 72 procent van onze klanten voor zondagsopenstelling is.''

Eigenaar Van Zoest van Intratuin: ,,Voor ons is het heel belangrijk. Wij hebben een regiofunctie. We zijn nu al een serie zondagen open en de kans is groot dat we meteen doortrekken.''

Kerkgangers

De openingstijden van de Plusmarkt op zondag blijven van 12.00 tot 17.00 uur, om kerkgangers niet te storen. Bedrijfsleider Haars: ,,Wij willen hier op een respectvolle manier mee omgaan en zorgen dat mensen die op christelijke gronden tegen zijn in elk geval geen hinder ondervinden.''

In Benschop, waar meer verzet was tegen zondagsopenstelling vanuit het christelijk deel van de bevolking, zegt Plusmarkteigenaar Carlo Willemsen wel vaker open te gaan, maar nog niet het hele jaar: ,,Dat weten we nog niet. We willen de weg van de geleidelijkheid bewandelen.'' Afgelopen zondag was de Benschopse supermarkt voor het eerst open: ,,Daar hebben we veel positieve reacties op gehad,'' aldus Willemsen.

Quote Hoe lang is het nog vrijwillig? CU-fractievoorzitter Dick van den Broek

De weerstand in de gemeenteraad kwam als verwacht van de christelijke partijen. ,,Er wordt gezegd dat het vrijwillig is, maar hoe lang is dit nog zo?'' vroeg CU-fractievoorzitter Dick van den Broek. Hij gaf als voorbeeld dat kinderen van zijn fractiegenoten Bea de Kruijf en Bert de Leede werk geweigerd werd omdat ze niet op zondag wilden werken.

,,Als hen werk geweigerd is op grond van hun christelijke overtuiging is dat discriminatie, en dan vindt u mij aan uw zijde om daartegen te strijden,'' reageerde indiener Rik Dekker (PvdA).

Sappelen

,,Ik ben zelf christen, maar ik vind dat mensen de keuzevrijheid moeten hebben zolang ze niet de vrijheid van een ander aantasten,'' aldus VVD-fractievoorzitter Hugo van Amerongen.

Volgens SGP-fractievoorzitter Arie Schep 'zitten onze kleine ondernemers in Lopik hier niet op te wachten'. In de richting van de indieners: ,,De PvdA komt dus niet meer op voor de kleine ondernemer die zijn inkomen bij elkaar moet sappelen, maar gaat voor het grootkapitaal.''