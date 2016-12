Wintergasten in bibliotheek met spraakmakende Utrechters

De tweede gast, Annette Roozen, is atlete, gespecialiseerd in verspringen en sprint. Op haar 16e jaar werd haar rechterbeen geamputeerd vanwege botkanker, waarna ze met een prothese ging lopen. Haar eerste titel was Europees kampioen op de 100 meter in 2003. In 2007 liep ze wereldrecords op de 100 en op de 200 meter. In dat jaar werd Roozen ook uitgeroepen tot beste gehandicapte sporter. Momenteel werkt ze als journalist bij RTV Utrecht.