Behalve dat ze niet echt een hygiënisch gescheiden afvalsysteem hebben, zijn bevers verder wel echt supernetjes. Want aan één teen hebben ze een extra nagel, waarmee ze klitten uit hun vacht kammen. Superhandig. En dan komkt nu het allermooiste aan het beverbestaan. Ze bestaan in de winter voor helft uit vet. Het is dan ook mijn voornemen om als bever te reïncarneren.



Schattebouten

Als je dit allemaal over bevers weet, vind ik het onbegrijpelijk dat de provincie Utrecht weigert deze hardwerkende schattebouten uit Limburg op te vangen. Daar is het aanvankelijke enthousiasme over de terugkeer van de bever omgeslagen in een beveraversie, omdat de zuidelijke bevers hun cloaca wel erg vaak hebben gebruikt.



Ze zijn met te veel, en behalve aan boomtakken, zitten ze ook aan de asperges. Maar Utrecht mot geen bevers met een zachte g. Hier is geen beverlievende Angela Merkel-achtige gedeputeerde die zegt: wir schaffen das. Want, zo zegt de provincie, eigen bevers eerst. Er zijn er genoeg in de Blauwe Kamer en langs de Nederrijn. Het zal mij benieuwen hoe dit afloopt. Bevers kunnen namelijk heel ver zwemmen. En als ik hen was, zou ik dat maar snel gaan doen voordat ze in Limburg een oude katholieke vis-op-vrijdag-traditie in ere herstellen. Bever eten op vrijdag. Ja, ik verzin het niet. Omdat de beverstaart schubben heeft, telde het als vis.