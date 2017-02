Witkalk op asfalt moet zorgen voor ijslaag in Veenendaal

Gerben Stellingwerf (70) doopt de verfroller in de emmer witkalk en rolt het witte goedje uit over het zwarte asfalt van de skeelerbaan. ,,Mmm, het lukt niet. De baan is nog te nat'', constateert de voorzitter van de Veenendaalse schaats- en skeelerclub De Greb. De verf hecht niet goed. Ook niet als vrijwilligers Frank Huizer het probeert. Maar goed, het ging op deze frisse zaterdagochtend dan ook nog maar om een proef. Eentje die uit nood en frustratie geboren is. Want hoe prachtig de skeelerbaan en het naastgelegen vierkante ijsbaantje er aan de Groeneveldselaan ook bij liggen, schaatsen is er zelden bij. Naast de zachte winters is de zwarte toplaag van de skeelerbaan ook een belangrijke boosdoener, weet Stellingwerf. ,,Die absorbeert het zonlicht en dus de warmte. Verleden jaar hadden we 2,5 centimeter ijs op de baan, maar dat was in een middag weggesmolten.''

Zonlicht Door de baan witter te maken reflecteert het zonlicht en wordt de onderlaag niet zo warm, zo is de redenering. En blijft het ijs langer liggen. Stellingwerf kwam op het idee door collega-ijsclub Hard Gaat-ie in De Lier in Zuid-Holland. ,,Daar doen ze dat al jaren en daar kunnen ze heel vaak schaatsen. Terwijl hun baan toch in het westen van het land ligt.'' Voorzitter Wim van der Berg van de ijsclub in De Lier beaamt dat het aanbrengen van witkalk goed werkt. ,,Maar wij doen het anders dan in Veenendaal. Wij proberen eerst een laagje ijs te maken en daarna pas een laagje witkalk aan te brengen. Anders spoelt het weg. Ik ben benieuwd hoe de proef in Veenendaal uitvalt.''

Droog

Dat zijn Stellingwerf en zijn mede-clubleden ook. Een te natte ondergrond werkt niet, weten ze nu. ,,Maar het wordt maandag en dinsdag droger en dan proberen we de hele baan wit te krijgen met een sproeiapparaat. En dan hopen we dat het woensdag of donderdag ook echt gaat vriezen.'' Als het schilderen niet lukt, dan hebben ze de 'methode De Lier' nog achter de hand. ,,Maar dat moet je 's nachts doen en is veel arbeidsintensiever.''



Zo'n 175 kilo witkalk is nodig voor de ruim 3.500 vierkante meter oppervlakte van de skeelerbaan. Het is verf die ook gebruikt wordt om op kassen te smeren, tegen het zonlicht. ,,Calcium-carbonaat'', weet Stellingwerf. ,,Kan geen kwaad in het milieu. Het houdt zo'n zes weken en dan is het weg.''



De club heeft een goede vorstperiode met veel schaatsplezier hard nodig. ,,In 2012 hadden we nog 1.600 leden, nu nog geen 150 meer. Na vier jaar zonder ijs zeggen mensen: we gaan niet meer betalen. Maar goed, volgens de media kunnen we zaterdag schaatsen. Ik hoop het, maar ik beloof niks.''