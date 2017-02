WKZ lapt knuffels met 'au' op

,,Mijn beer moet in het gips. Hij heeft au!”, roept Luna (4). Ze is een van de 1.000 kleuters die deze week met haar knuffel langskomt bij het ‘Teddy Bear Hospital’ in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Luna legt driftig een verbandje. Ze wordt geholpen door berendokter Rawa Ismail (22). ,,Kijk, straks wordt je beer weer helemaal beter”, stelt ze haar gerust.

Teddy Bear Hospital is een initiatief van studentenvereniging IFMSA om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken de gezondheidszorg. ,,Het is een win-winsituatie”, zegt student-coördinator Martine Jongejan (22). ,,Door het genezen van hun knuffelbeer proberen we de kinderen te leren dat ze niet bang hoeven te zijn voor de dokter. Tegelijkertijd kunnen de studenten oefenen hoe ze met jonge kinderen om moeten gaan.”

Marco Koudijs is gekomen met zijn zoon Stijn (5). Hij werkt zelf in het laboratorium van het ziekenhuis. ,,Stijn is niet bang voor de dokter, want hij weet dat ik hier in het ziekenhuis werk. Maar volgens mij is zijn olifant wel flink ziek”, zegt hij met een knipoog.

Berendokters

De berendokters helpen acht klassen per dag, met zo’n vijfentwintig gewonde knuffeldieren per keer. ,,Het is best hectisch, ja”, zegt Sandra Venhoek (21), die de kinderen bij elkaar probeert te houden. ,,Maar wel heel leuk!”

Chris (4) zit ondertussen met zijn krokodil aan de operatietafel. ,,Gebroken staart”, kraamt hij uit. Hij mag helpen met het maken van een röntgenfoto. Daarna gaat Kroko in het gips. ,,Nu moet je gaan slapen”, aldus dokter Chris. Een giraffe met een gebroken nek, een verkouden konijn en een beer met buikpijn: de studenten hebben het er maar druk mee. Ze luisteren naar borstkasten, testen reflexen en plakken pleisters op de wonden van de knuffels. Alles om een glimlach te toveren op het gezicht van de bezorgde ‘ouders’.

De kinderen mogen ook nog helpen Beer, de mascotte van IFMSA, op te lappen en tot slot krijgt iedereen een doktersdiploma. Luna, Chris en de andere kleuters gaan apetrots weg.