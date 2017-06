Woede over beschadigen oude skeletten bij kerk De Meern

Breugum constateerde met ergernis dat veel botten beschadigd waren door het graafwerk en dat de aannemer, die werkt in opdracht van de gemeente, niet de moeite had genomen het terrein af te zetten met hekken.

Kritisch

Oskam is ook heel kritisch: ,,Er klopt werkelijk niets van wat de gemeente hier doet. Toen ik nog raadslid was is vastgelegd dat er altijd archeologische begeleiding moet zijn bij werkzaamheden rond de meest historische plek van De Meern in het kader van het centrumplan. Ook nu er hele delen van dat plan niet meer doorgaan is en blijft dat een vereiste.”