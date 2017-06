Woning en lichaam dode vrouw in Lombok weer vrijgegeven

Brandweer redt kauw uit kachelpijp in IJsselstein

14:26 Een bijzondere reddingsactie van de brandweer gisteravond: in de kachelpijp van een woning aan de Wulverhorst in IJsselstein zat langere tijd een kauw vast. De vogel was zelf in de pijp gevlogen, maar kon hier op eigen kracht niet meer uitkomen. Uiteindelijk heeft de brandweer de kachelpijp moeten demonteren om de vogel te bevrijden.