Woningbouw in stad verdubbelt

De stad maakt met ontwikkelaars afspraken over de huren in de toekomst. Die mogen maar beperkt omhoog. ,,Het is een groot probleem dat de huren in de stad keihard stijgen. Pensioenfondsen mogen op hun belegging een redelijk rendement maken om de pensioen van te betalen, maar niet meer dan dat'', aldus Jansen.



Utrecht wil daarom eisen stellen aan de huren als voor een bouwplan het bestemmingsplan moet worden aangepast. ,,Als we niks doen, zetten de verhuurders er 300 of 400 euro bovenop. Dan bestaat het middensegment niet meer en jaag je de middeninkomens de stad uit. We willen niet alleen de studenten en de hoogste inkomens huisvesten, maar ook de rest'', aldus Jansen.



De middeldure huurwoningen zijn onder meer nodig om jonge mensen met een redelijk inkomen, die echter niet in aanmerking komen voor een hypotheek, toch in de stad te laten wonen. Kopen in de stad is ook door de enorm gestegen huizenprijzen voor steeds minder mensen een optie.