Woningbouw moet miljoenen opleveren voor verplaatsing asfaltcentrale

Het vertrek van de asfaltcentrale is cruciaal voor de bouw van woningen in de zuidoostelijke hoek van Leidsche Rijn. Het is een ingewikkelde puzzel, want in het gebied hebben naast wegenbouwer KWS ook de gemeente en een projectontwikkelaar grond. Gisteren tekenden de drie een intentieovereenkomst over het verplaatsen van de fabriek en de ontwikkeling van de wijk.

De verplaatsing is een dure operatie, legt KWS-directeur Jan de Boer uit. ,,Alleen al het afbreken en schoonmaken van de bodem kost anderhalf miljoen euro. Ook het ergens anders opbouwen van de asfaltmolen kost veel geld. We gaan nu onderzoeken hoe woningbouw dat mogelijk kan maken.’’

Vernieuwing

De asfaltcentrale bestaat al bijna vijftig jaar op het terrein aan de Groenewoudsedijk. Juridisch gezien is er geen verplichting om te vertrekken. Er is zelfs een vergunning voor vernieuwing van de asfaltcentrale. KWS heeft een ingrijpende modernisering ook serieus overwogen. Maar de wegenbouwer kiest nu toch voor een andere plek. ,,Door de groei van de bebouwing is het geen logische invulling meer van de stad’’, stelt De Boer. Waar KWS naartoe gaat, is nog niet bekend. Er is een plek in de stad op het oog, maar ook daar buiten.

Woningen

KWS, dat onderdeel is van bouwconcern VolkerWessels, gaat nu samen met Loostad Vastgoedontwikkeling en de gemeente Utrecht kijken hoe de nieuwe wijk gefinancierd kan worden zodat de asfaltcentrale kan vertrekken. KWS-directeur verwacht dat de asfaltcentrale in 2019 uitgeschakeld kan worden. Vermoedelijk start de bouw van de woningen over 3 tot 5 jaar.

Volledig scherm De blauwe lijn geeft de plek van de nieuwe woonwijk aan. De plek waar rode pijl naar wijst is de asfaltcentrale. © Gemeente Utrecht

Wethouder Kees Geldof toont zich opgetogen over de afspraak. ,,Met de wijk Groenewoud kunnen we Leidsche Rijn compleet maken,’’ zei hij. De plannen voor woningen dateren al uit de jaren 90 zei hij. Er komen 1.000 tot 1.500 woningen.