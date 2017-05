Woningbouw rond Huis te Vliet in Lopik weer stap dichterbij

De woningbouw in en rondom het kasteeltje Huis te Vliet in Lopik is weer een stap dichterbij. Door aanpassingen in het bestemmingsplan hebben de initiatiefnemers en de gemeente nu overeenstemming met de omwonenden.

Die waren een rustige, landelijke buurt gewend. Zij vrezen voor verkeers- en parkeeroverlast als er veertien nieuwe woningen plus een paar appartementen in het middeleeuwse rijksmonument komen. Maar de bedrijfsbestemming die voorheen op Huis te Vliet zat, zou veel méér verkeer en potentiële overlast hebben veroorzaakt, benadrukt wethouder Gerrit Spelt. De uitbreiding met voor Lopikerkapelse begrippen veel nieuwe woningen, een zeldzame gelegenheid tot bouwen, betekent volgens hem een impuls voor het dorp.

Concessies

,,We beseffen heel goed waar de omwonenden mee zitten: het wordt hoe dan ook drukker in de omgeving. Maar als je dat afweegt tegen het algemeen belang - nieuwe woningen, renovatie van het kasteel en sanering van een intensieve veehouderij - dan is dit één van de concessies die gedaan moet worden. Daarbij wegen we het individuele belang af tegen het algemeen belang. Volgens ons is dit een alleszins acceptabel plan.’’

Quote Volgens ons is dit een alleszins acceptabel plan Wethouder Gerrit Spelt

De percelen krijgen twee ontsluitingswegen op de Lopikerweg Oost: de Westlaan, die geen openbare weg is, en de eigen toegangsweg van Huis te Vliet. De Westlaan wordt een extra ontsluitingsweg, maar niet alle verkeer zal hier overheen gaan.

Er is van afgezien om eenrichtingsverkeer in te stellen, want dan zouden sommige aanwonenden ook moeten omrijden, wat extra verkeersbewegingen met zich zou meebrengen.

De kalvermesterij van agrarisch bedrijf De Bruin wordt beëindigd. Op het perceel komen drie nieuwe woningen. Spelt: ,,Planologisch gezien was daar voorheen niets mogelijk.’’

Toekomst