Woningoverval Driebergen, politie op zoek naar 3 mannen

Brandje in leegstaand pand Utrechtse Reactorweg

17:00 In een leegstaand bedrijfspand aan de Reactorweg in Utrecht is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de kleine brand. De brand is vermoedelijk aangestoken aangezien het pand volledig is afgesloten van gas en elektra.