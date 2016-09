Woningoverval in de Holle Bilt

Het echtpaar was tijdens de overal in huis. Het is een groot, vrijstaand huis. De man raakte niet gewond, maar is voor de zekerheid wel naar het ziekenhuis gebracht. Hun zoon kwam na de overval naar huis. Hij zit op het IVA in Driebergen, een businessschool voor mbo- en hbo-studenten. Zijn vader heeft een grote verzameling auto's, waaronder twee types waarvan slechts twee exemplaren gemaakt zijn.



Het is onduidelijk of er iemand is afgevoerd in de ambulance. Rond het huis, dat verscholen staat achter veel bomen, is een grote afzetting gemaakt. Het huis is zwaar beveiligd en werd sinds anderhalfjaar bewoond door het gezin.



Boven het huis cirkelde korte tijd een politiehelikopter die later naar De Bilt vertrok om daar boven te blijven zoeken. Even later vertrok hij weer. Later is een groep speurhonden opgeroepen om onderzoek te doen op het landgoed.