Woningovervallers Zeist gepakt na razendsnelle klopjacht

Het ging er hectisch en heftig aan toe in de Antonlaan. Ooggetuigen vertellen dat de deur van een woning op de vierde verdieping van een flat werd ingetrapt. Mogelijk waren de overvallers daarbij gewapend. De bewoner is in doodsangst het dak van de flat opgeklommen en heeft de politie kunnen alarmeren. ,,Hij is gelukkig ongedeerd gebleven”, weet politiewoordvoerder Jacqueline van Houten.

Daarna zijn de overvallers er in een auto vandoor gegaan en werd door de politie een enorme klopjacht ingezet. Nauwelijks een halfuur later werden zij al aangehouden in de Kwikstaartlaan, aan de andere kant van Zeist. Een politiehelikopter was hen op spoor gekomen en uiteindelijk konden andere politiewagens de auto traceren. ,,Vervolgens hebben zij een stopteken gekregen en zijn zij gestopt.” Met getrokken pistolen sommeerden de agenten de vier inzittenden om uit te stappen en hielden hen aan.

Een vijfde verdachte werd in de buurt van de Kwikstaartlaan aangehouden. ,,Hij hield zich op in de buurt van de auto en voldeed aan het signalement dat de politie had doorgekregen. Ook hij is dus aangehouden.” De politie zoekt nog een mogelijke zesde verdachte. ,,Hij is kennelijk weggekomen, dus we zijn nog op zoek naar deze persoon.”

Gewapend

Het is voor de politie nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en of de daders buit hebben kunnen maken. ,,De recherche is nu bezig alle puzzelstukjes op een rij te zetten. Ook is het nog niet zeker of de daders gewapend waren.” Daar heeft het wel alle schijn van, omdat ook een arrestatieteam van de DSI (Dienst Speciale Interventies) aanwezig was. Deze speciale eenheid ging gewapend en met schilden de woning binnen. ,,Zij nemen natuurlijk geen enkel risico”, aldus Van Houten.

Voor het slachtoffer staat slachtofferhulp klaar. ,,Deze meneer is niet voor niets het dak op gevlucht. Dat heeft natuurlijk een enorme impact. Ook voor andere bewoners van de flat is er indien nodig slachtofferhulp beschikbaar. Het is niet niks wat er is gebeurd.”