Woningstichting gaat praten met mantelzorger

Handtekeningenactie

In de Utrechtse Sterrenwijk zijn buurtgenoten inmiddels een handtekeningenactie begonnen die de dreigende huisuitzetting moet voorkomen. ,,Het is schrijnend als dat echt zou gaan gebeuren'', zegt initiatiefneemster Petra van Geelen. ,,Het is krom en raar. We gunnen het Kilian allemaal, dat hij gewoon in de wijk kan blijven wonen.''



Gehoopt wordt op een paar honderd handtekeningen, die maandag aanstaande aangeboden worden aan burgemeester Jan van Zanen en wethouder Paulus Jansen van wonen. Zij bezoeken die dag de Sterrenwijk.



Jansen wilde gisteren niet opnieuw op de kwestie reageren. Hij verklaarde eerder het 'wel gek te vinden dat deze meneer zich nooit heeft ingeschreven voor een woning, want iedereen weet dat je dat moet doen'.



Vragen

Bülent Isik stelt samen met SP'er Tim Schipper vragen over de kwestie aan het gemeentebestuur. Ook al klopt het, zeggen zij, dat Kilian verzuimd heeft een aanvraag voor medehuurschap aan te vragen, toch vinden zij dat Portaal in dit geval over zijn hart moet strijken. ,,Niemand heeft er iets aan dit gezin in deze situatie dakloos te laten worden.''