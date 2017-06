Woonwagens Maarssen moeten weg om hennepplantages

De politie vond in februari dit jaar op meerdere plekken in het woonwagenkampje in de wijk Zwanenkamp hennepplantages. Er werden 1.100 planten in beslag genomen en vernietigd. In april maakte burgemeester Witteman bekend twee van woningen te sluiten. Vermoedelijk werden er hennepplanten in deze woonwagens geteeld. De sluiting geldt voor drie maanden.



De gemeente gaat nog een stap verder. Twee woonwagens moeten weg. ,,De gemeente is eigenaar van de standplaatsen en verhuurt deze. Voor de twee gesloten woonwagens heeft de gemeente inmiddels ontbinding van de huurovereenkomst aangezegd’’, laat Stichtse Vecht weten.