Woonwijk Mandora in Houten is een waar eco-sprookje

Sprookjes bestaan wel degelijk, en het Houtense sprookje heet Mandora. Zo ervaren 98 bewoners in Het Hout het wonen in hun pas opgeleverde ecowijk.

Die hebben ze in zes geduldige jaren gebouwd, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. De bewoners zijn al die tijd zélf ontwikkelaar geweest. Dat gaf als voordeel dat heel precies kon worden tegemoetgekomen aan woonwensen (zonnepanelen, warmtepompen, driedubbel glas, hout uit duurzaam bosbeheer). Het had tegelijk als nadeel dat er soms tot in het oneindige moest worden vergaderd totdat iedereen kon leven met, bijvoorbeeld, de kleuren waarin de 36 energie-neutrale woningen zijn geschilderd: blauw, gebroken wit, aarde-oranje en zalm.

„We gaan hier wél voor consensus”, zegt voorzitter Martine Vonk van de vereniging van bewoners. ,,We willen dat iederéén met besluiten kan leven. Tja, dan krijg je soms niet volledig je zin. Dat hoort bij het leven, zeg ik dan. Als je daar niet overheen kunt stappen, dan moet je niet in een ecowijk als deze gaan wonen.’’

Deelbakfiets

‘Delen’ is een sleutelwoord voor de ‘Mandoranen’. Er is de gedeelde tuin, die eens per twee weken gezamenlijk wordt onderhouden. Er is de elektrische deelauto. Wellicht komt er een elektrische deelbakfiets. En aangezien veel bewoners nog druk aan het klussen zijn, wordt er ook veelvuldig gereedschap geleend.

„Verder hebben we natuurlijk ons eigen buurthuis. Voor borrels, vergaderingen, en allerlei activiteiten”, zegt bewoonster Mirjam Tielen. Ernst van Zuijlen is haar echtgenoot. Hij was een van de oprichters van windcoöperatie Uwind. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er drie windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Houten werden geplaatst. Mirjam: ,,Wij dachten, laten we ook maar dichtbij die molens gaan wonen. Toch een mooie aanblik. Maar belangrijker nog was dat we in Lunetten woonden en het daar steeds drukker, lawaaiiger en ongezonder werd door al die auto’s. Het is hier héérlijk stil.’’

Martine Vonk woonde met man en dochter in Vianen. Zij is milieukundige en was altijd al bezig met energiezuinig leven. ,,Daarnaast waren we op zoek naar ‘sociale duurzaamheid’. Dus: weten met wie je woont, elkaar willen zien, voor elkaar willen klaarstaan.’’ In Mandora gaat dat principe een stap verder dan de plantjes water geven als iemand op vakantie is. Er is een werkgroepje sociale duurzaamheid ingesteld, waar je kunt aankloppen als je ergens mee zit. Andersom werkt het ook, legt Martine Vonk uit: ,,Dat er iemand even bij je komt informeren: trek jij het nog wel?’’

Deze vorm van wonen moet wel bij je passen, hoewel volgens Tielen en Vonk niemand verplicht is altijd overal aan mee te doen. En ook bewoners van Mandora stellen prijs op hun privacy.

Belangstelling voor woonidylle

In het hele land zijn zo’n twintig ecowijken en vanuit het hele land is er belangstelling voor Mandora. Van bestuurders en ambtenaren, maar zeker ook van andere groepen die willen werken aan een vergelijkbare woonidylle. Eén veelgestelde vraag is hoe duur het allemaal is. En dan is het antwoord dat een huis in Mandora niet duurder is dan een vergelijkbaar huis in een andere wijk in Houten.

„We zien onszelf heus niet als fanatieke wereldverbeteraars”, zegt Martine Vonk. „Aan duurzaam energiegebruik valt niet te ontkomen. En voor de rest, denk ik, doet samenleven met een beetje meer oog voor elkaar de wereld gewoon goed.”