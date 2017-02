Wouter, Jeroen en de zus van Georgina

Bij de vleesgerechten van onze tweede gang stuiten we andermaal op gemiste kansen. Geen rampen, maar wie voor pure smaken gaat... Zo is de hertenbiefstuk afkomstig van een kweekboerderij in Nieuw Zeeland, terwijl het Veluws hert, zeg maar tam wild, een meer uitgesproken smaak heeft. Voor de lamsstoof (veel pasta, weinig lam) is waarschijnlijk schoudervlees gebruikt. Hij is nogal draderig en taai, namelijk. Waarom niet dat malse nekvlees, chef? Het gebruik van pastinaak, spruiten, knolselderij en kool verdient uiteraard een pluim. Lekker, hoor! Klein advies hierbij: wees zuinig met je kiemgroenten als garnering. Wij zagen de rode biet bij de eerste én tweede gang. Gezond weliswaar, maar deze plukjes 'schaamhaar' happen niet zo prettig weg.



Het bestek is nog niet neergelegd, of daar is de Georginalookalike weer. Zoef, weg borden. Nog een geluk dat we niet op een romantische date zijn.