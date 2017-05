Zaak-Everink gaat verder, vandaag nog geen strafeis

Ondernemer dri­ve-in­cof­fee­shop belandt in 'zompig moeras' gemeente Utrecht

6:22 De gemeente Utrecht is ‘een zompig moeras’ met een ‘koninkrijkjes- cultuur’. Dat zegt ondernemer Chris Pilgram die al jaren probeert een drive-incoffeeshop in Utrecht te realiseren. Ook de coalitiepartijen VVD en D66 zijn verbaasd dat de shop er nog niet is en willen van burgemeester Jan van Zanen weten waar dit aan ligt.