Zaak-Everink: gewassen kleding brengt moordverdachte in het nauw

De rechtbank in Utrecht buigt zich vandaag voor de tweede dag over de inhoudelijke behandeling van de zaak-Koen Everink. Verdachte Mark de J. lijkt deze morgen in problemen te komen omdat hij amper kan verklaren waarom hij na zijn vermeende ontvoering, zijn kleren waste en daarmee bewijs voor zijn verhaal vernietigde. Ook over zijn gokschuld bij Everink verklaart hij anders dan enkele getuigen.

De rechters ondervragen De J. deze morgen kritisch over het wassen van zijn kleren nádat hij zou zijn ontvoerd: ,,U waste daarmee sporen van de ontvoerders weg. Waarom?'' De J. heeft er niet echt een antwoord op. ,,Ik was een beetje in paniek. Ik heb mijzelf ook wel een paar keer voor mijn kop geslagen.''

Sporen gewist

De rechtbank vindt het wassen van de kleding vreemd omdat verdachte Mark de J. blijft ontkennen dat hij Everink vermoord heeft. Volgens hem werd hij vlak nadat hij was vertrokken bij Everink, na een avond voetbal kijken, ontvoerd door enkele mannen, die de miljonair gedood zouden hebben. Nadat hij contact had gelegd met de politie, deed hij echter wel zijn kleding in de was waarop sporen van de ontvoerders konden zitten. Ook gooide hij een briefje weg dat van de ontvoerders zou zijn geweest. De rechters verbazen zich erover dat De J. zelf sporen heeft gewist van zijn 'ontvoering'.

Toch houdt De J. stug vast aan zijn ontvoeringsverhaal, al een jaar, terwijl er amper bewijs voor is. Zijn advocaat, Pieter Hoogendam, probeerde gisteren constant tijd te rekken en de zaak te laten aanhouden, om meer onderzoek te kunnen doen naar allerlei dna-sporen. Hij dreigde gisteren zelfs zijn verdediging neer te leggen als dat onderzoek er niet komt.

Gokschulden

In de oorspronkelijke planning zou vandaag de strafeis volgen, maar dat lijkt niet waarschijnlijk omdat dag 1 van de rechtszaak nogal uitliep. Vandaag komen wel de nabestaanden van Everink aan het woord en worden de persoonlijke omstandigheden van De J. besproken. Ook de geldschuld die de gokverslaafde De J. had bij Everink komt aan de orde. Dat wordt als motief van de moord gezien.

Snel geld terug