Zaak Everink: moordverdachte Mark de J. wél toerekeningsvatbaar

Live twitterDe rechtbank in Utrecht buigt zich vandaag voor de tweede dag over de moordzaak-Koen Everink. Verdachte Mark de J. kwam vanmorgen om meerdere redenen in problemen: hij kan amper verklaren waarom hij na zijn vermeende ontvoering zijn kleren waste en daarmee bewijs voor zijn verhaal vernietigde. En er lijkt bewijs dat hij zijn gokschuld moest aflossen op de dag ná de nacht waarin Everink werd vermoord.

Mark de J. moest aan het begin van de middag luisteren naar heftige verklaringen van de nabestaanden van Koen Everink. Vooral de opgenomen verklaring van de moeder van het toen 6-jarige dochtertje van Everink ging door merg en been. Het meisje was de nacht van de moord thuis, hoorde haar vader gillen en vond hem 's ochtends. Toen De J. werd gearresteerd ontging dat het kleine meisje niet: 'Maar dat is een vriend van papa?' Het meisje is bang ook haar moeder kwijt te raken.

De vader en een broer van Everink hekelden de opstelling van De J. ,,Er moet een steekje loszitten aan iemand die een klein meisje achterlaat bij haar dode vader,'' zei Everinks vader die ook gisteren emotioneel werd. Everinks vader riep De J. op te bekennen: ,,Kom er nou voor uit.''

De J. houdt al een jaar vol onschuldig te zijn. Hij zegt te zijn ontvoerd op de dag van de moord en dat die ontvoerders Everink hebben doodgestoken. Vandaag werd uit psychologisch onderzoek bekend dat De J. weliswaar 'pathologisch gokverslaafd' is, maar niet agressief en volledig toerekeningsvatbaar.

Sporen wissen

Het bewijs tegen Mark de J stapelde zich vanmorgen verder op. De rechters ondervroegen De J. kritisch over het wassen van zijn kleren nádat hij zou zijn ontvoerd: ,,U waste daarmee sporen van de ontvoerders weg. Waarom?'' De J. had er niet echt een antwoord op. ,,Ik heb mijzelf ook een paar keer voor mijn kop geslagen.''

De rechtbank vindt het wassen van de kleding vreemd omdat De J. ontkent dat hij Everink doodgestoken heeft. Volgens De J. werd hij vlak nadat hij was vertrokken bij Everink, na een avond voetbal kijken, ontvoerd door enkele mannen. Zíj zouden de miljonair gedood hebben. Nadat hij contact had gelegd met de politie, deed De J. echter wel zijn kleding in de was waarop sporen van de ontvoerders konden zitten. Ook gooide hij een briefje weg dat van de ontvoerders zou zijn geweest. De rechters verbazen zich erover. dat De J. zelf sporen heeft gewist van zijn 'ontvoering'.

Voor het ontvoeringsverhaal van De J. is amper bewijs. Maar zijn advocaat, Pieter Hoogendam, wil constant extra onderzoek. Ook vandaag probeert Hoogendam de zaak weer te laten aanhouden.

Gokschulden

De geldschuld die De J. had bij Everink wordt als motief van de moord gezien. De J. was zwaar gokverslaafd: hij verspeelde regelmatig duizenden euro's tegelijk en ging online nachten door. Zo bouwde hij een stevige gokschuld op bij Everink van tienduizenden euro's. Volgens De J. wilde Everink dat geld niet per se snel terughebben en hadden ze daar geen bonje over. Maar andere tennissers, onder anderen Igor Sijsling, hebben verklaard dat Everink zijn geld wel degelijk snel terug wilde.

Nóg meer bewijs voor de ruzie over de gokschuld kwam van proftennisser Robin Haase (De J. was coach van Haase, Everink was bevriend met de tennisser). Volgens Haase had Everink hem laten weten dat 'het met de geldschuld van De J. geregeld was'. Op 4 maart 2016 zou de schuld 'geregeld' worden. Dat is de dag ná de nacht waarin Everink werd vermoord. De J. reageerde vanmorgen verbaasd over de verklaring van Haase: ,,Ik had zo'n afspraak helemaal niet.''