Zaaltje Vechtclub XL propvol op eerste Utrechtse 'FuckUp Night'

Bloedheet

De zaal lacht. Een hele avond luisteren naar de grootste mislukkingen uit iemands (werkende) leven. Dáár willen mensen wel voor betalen. Het zaaltje bij Vechtclub XL zit propvol. En het is er bloedheet - een 'fuck up' van de organisatie, maar dat geeft niet. ,,In onze samenleving moet alles goed zijn", vertelt organisator Annelies Mulder. ,,Iedereen moet altijd maar succesvol zijn." Mulder voelde 'in haar onderbuik': het gaat nou eenmaal niet altijd goed. ,,Dat de weg naar succes hobbelig is, wordt nooit gezegd."



Behalve op de zogenoemde 'FuckUp Nights' (FUN). Vier jaar geleden bedacht door een groep vrienden in Mexico, die het verhelderend vonden om elkaar over dingen te vertellen die ze hebben verkloot. Faliekant falen scoort, want de beweging werd groter en professioneler. Wie een FUN wil organiseren, kan nu aankloppen bij de internationale website. Mulder en consorten deden dat namens Utrecht. ,,Deze stad zit vol met kunstenaars, ondernemers, studenten. Zij willen zich ontwikkelen en leren van fouten. Utrecht is hier klaar voor."



En niet alleen Utrecht. In zo'n 160 steden over de hele wereld - van Peking tot New York - werd de afgelopen 24 uur een FuckUp Night georganiseerd. Bezoeker Cloé Petit (28) in Utrecht: ,,Fijn dat dit er is", zegt ze. ,,Niet alles is perfect. Zonder falen is het leven saai." Haar meest recente fuck up? ,,Ik heb 84 uur over mijn rijlessen gedaan. 84 uur!" De les die ze leerde: dúrf fouten te maken. ,,Ik deed er zo lang over omdat ik te voorzichtig reed, uit angst."