Zandpad zou een mooie groene wijk met park moeten worden

En ik kan het weten want ik was gister op dezelfde plek als mijn collega Diane Hoekstra, scribent van bedoeld artikel. Inderdaad, in Overvecht tijdens een wijkbezoek van de gemeenteraad. En dat allemaal om een column van drie weken geleden over de geplaagde wijk. Ik was wel heel pessimistisch, begreep ik via de vele reacties op de social media.