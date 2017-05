Zandsculptuur op Domplein 'als inspiratie voor permanent onderkomen'

Maandagmiddag wordt hiervoor 25 tot 30 ton rivierzand gestort op het plein, waar de boetseerder of carver (met zijn team) in twee weken tijd het kunstwerk hoopt te voltooien.

Kijkdoos

Anders dan aanvankelijk het idee was, komt de sculptuur niet te liggen in een kijkdoos. De vergunning daarvoor is niet verstrekt, aldus bedenker van het plan Frans Amsing. De zandsculptuur wordt gebouwd in een omheind vlak van 15 bij 15 meter op de plek waar het beeld van de vrouw met fakkel staat. Dat is ook de plek waar zich tot 1674 het middenschip van de Domkerk bevond.

Permanent

Amsing wil met de sculptuur, dat 40 dagen te zien is, gemeente, architecten en kunstenaars inspireren om op dezelfde plek op het Domplein een permanent onderkomen neer te zetten, dat het verhaal over het verwoeste middenschip vertelt. ,,In dat grotere, blijvende kunstwerk zou bij voorbeeld het winkeltje van de Domkerk ondergebracht kunnen worden, de kassa van DOMunder of een winkeltje van Toerisme Utrecht’’, oppert Amsing.

Tornado

Volledig scherm Zandsculptuur van de Domkerk in Flora's Hof in 2007. © Caroline Zonneveld Met de zandsculptuur wil Amsing het verhaal over het middenschip laten zien aan toeristen en bezoekers. Het middenschip stortte op 1 augustus 1674 in, nadat er een tornado over de stad raasde. Hoe de sculptuur er precies uitziet, wil hij geheim houden. Het gaat om een reeks van scènes over de ramp. Amsing ziet het als een gemis dat er op het Domplein niets is dat hiernaar verwijst.