VideoEen van de ouders van de jonge slechtvalken Piet en Gerritje woonachtig op het dak van het Utrechtse provinciehuis houdt vanmiddag nauwlettend in de gaten wat de mariniers uit Doorn allemaal uitvoeren. 25 mariniers van het 12de Raiding Squadron uit Doorn oefenen daar het afdalen vanaf het ruim tachtig meter hoge gebouw. Ze doen dit niet alleen bij wijze van oefening, maar ook om de loopbaandag die in het provinciehuis wordt gehouden te ondersteunen.

© Jeroen Jumelet

Eerste luitenant Dennis Segeren is net over het kozijn van een raam op de bovenste verdieping gestapt. Helm op, klimtuigje aan en hele dikke handschoenen. Die laatste zijn essentieel, want wil je een beetje snel afdalen, dan glijdt de lijn waaraan je hangt snel door je handen. Door de wrijving ontstaat veel hitte. De handschoenen voorkomen dat de handen verbranden.

Moeite

Er staat een stevig windje. ,,Daardoor worden we af en toe van het gebouw weggeblazen”, vertelt Segeren als hij weer veilig beneden staat. Hij wijst naar een collega die zichtbaar moeite heeft de voeten tegen de gevel aan te houden. Dan is het een kwestie van even inhouden tot je weer met beide benen tegen de gevel staat om dan opnieuw te beginnen met de afdaling.

Op de Braam Houckgeestkazerne in Doorn, waar het 12de Raiding Squadron is gelegerd, hebben ze zulke unieke oefengelegenheden niet. ,,Onze hoogste toren is twintig meter hoog”, vertelt Segeren. ,,Deze kans krijg je niet dagelijks. Natuurlijk gaan we ook op bergtraining in Schotland en hebben we ook abseil-oefeningen, maar dit is toch anders dan van een berg afdalen.”

