'Zedenonderzoek zoals in De Bilt is erg complex'

In eerste instantie liet justitie weten dat Bart C. (27) uit Utrecht met twee meisjes, uit één gezin, seksuele handelingen heeft verricht. Nu wordt er ernstig rekening mee gehouden dat C. meer slachtoffers heeft gemaakt.

Na de informatieavond voor ouders met kinderen op de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt, hebben ouders gesprekken gevoerd met hun kinderen. Aan de hand daarvan heeft een aantal ouders ook aangifte gedaan tegen C., omdat zij het vermoeden hebben dat hij wellicht meer slachtoffers heeft gemaakt. Hoeveel aangiften er zijn gedaan, is niet bekend.

Psycholoog

Quote Dit soort misbruik vindt vaak plaats in het geheim en er zijn lang niet altijd sporen die onderzocht kunnen worden Karina Dekens ,,Een zedenonderzoek is erg complex”, zegt Karina Dekens. Zij is al meer dan twintig jaar als recherchepsycholoog verbonden aan de politieacademie en geeft les in het verhoren van kwetsbare getuigen, zoals kinderen. Veel zedenrechercheurs hebben les gehad van haar.



,,Dit soort misbruik vindt vaak plaats in het geniep en er zijn niet altijd sporen die onderzocht kunnen worden. Dan wordt op enig moment ook het kind verhoord. Dat gebeurt erg zorgvuldig, in een speciale kindvriendelijke verhoorstudio. Ook stelt een onafhankelijk iemand vast of het kind ‘verhoorwaardig’ is, dus of het kind daartoe in staat is.”

Omdat kinderen vaak al uitgebreid met de ouders hebben gepraat over de verdenking (en zij daardoor bepaalde ‘voorinformatie’ hebben) is het volgens Dekens belangrijk dat zedenrechercheurs de vragen zo open en objectief mogelijk stellen. ,,Wat kom je vertellen? is vaak de openingsvraag. Kinderen moeten zelf vertellen over wat er is gebeurd.”

Sturend

In de ontuchtzaak in De Bilt speelt mee dat ouders al wisten van het misbruik en daarna met hun kinderen zijn gaan praten. ,,Dat is logisch. Maar het kan zijn dat ouders, vanuit alle zorgen die ze hebben, sturende vragen hebben gesteld. Je moet ook toetsen waar die informatie precies vandaan komt.”

Quote Het is essentieel te reconstrueren waar bepaalde informatie vandaan komt Karina Dekens Daarmee bedoelt Dekens dat zedenrechercheurs er zeker van moeten zijn dat wat kinderen vertellen ook daadwerkelijk uit eigen waarneming komt. ,,Dat is extreem belangrijk. Daarom worden ook de ouders verhoord. Het is essentieel te reconstrueren waar bepaalde informatie vandaan komt”, zegt Dekens.



Die reconstructie moet voorkomen dat feit en fictie door elkaar lopen, zodat de politie objectief kan bepalen of Bart C. inderdaad meer slachtoffers heeft gemaakt.

Rust bewaren

Veel ouders in De Bilt zijn geschrokken van de ontuchtzaak bij Partou en van de nieuwe aangiften die zijn gedaan. Toch is het verstandig dat ouders proberen de rust bewaren, zegt Gjalt Jellesma van BOinK, de belangenvereniging van ouders in kinderopvang en peuterspeelzalen. ,,Ik begrijp dat sommige ouders in paniek zijn geraakt. En ook dat ze bang zijn geworden voor mannelijke medewerkers die over hun kinderen waken. Maar ga met die mannen open en onbevooroordeeld het gesprek aan.”

Jellesma raadt mensen die met vragen zitten naar professionals te gaan. ,,Partou heeft dat gelukkig goed voor elkaar, begrijp ik van alle ouders die ik gesproken heb. Zij zorgen voor professionele mensen en staan in contact met de GGD. Zij hebben deskundigen in dienst die de ouders helpen. Dat doen ze op een heel goede manier.”