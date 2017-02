Zeemeerminnen zijn gouden rage in zwemwereld

Aan de wieg van de rage staat Jolanda van der Meijden van zwemschool Onda, die als eerste zeemeerminzwemlessen ging geven. Een item daarover in het Jeugdjournaal deed de bom barsten. Er kwam een ware run op Ariëlstaarten op gang, meisjes lieten kralenkettingen en schelpen in hun haren vlechten, en Onda bleek een goudmijn te hebben aangeboord. Jolanda geeft nu zeemeerminzwemlessen (inclusief diploma), verzorgt Mermaid Experiences voor volwassenen, geeft clinics op locatie, en verkoopt vanzelfsprekend zeemeerminstaarten in alle gangbare maten in haar webshop.



En nu heeft ze dus ook haar NK. Met behalve het parcours d'élegance wedstrijden snelzwemmen getooid met zeemeerminstaart. Of anders gezegd: wie wordt de Ranomi Kromowidjojo van de onderwaterwereld?



Op de 50 meter ging die eer gisteren in Utrecht naar Suze ter Trije (11) uit Didam (44.69 seconden). De 100 meter werd op naam geschreven door Iris van Toorenburg (23) uit Heerenveen (1.23 minuut.) Volgend jaar is er het tweede NK Zeemeermin Zwemmen, belooft Jolanda van der Meijden. ,,En wie weet, is het daarna tijd voor een EK.''