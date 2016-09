'Zeg het ons Gaston: Wat hebben we gewonnen?

Bij alle huizen staan de ramen open. De kinderen komen om tien uur terug uit school om het spektakel mee te maken. Er wordt koffie op straat gedronken, uit ramen gekletst. ,,Ik vind het zo spannend'', zegt Sanne. ,,Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Iedereen zegt wat anders. Vrienden en familie sturen al verlanglijstjes door.''



Gaston

Om tien uur rijdt er een glimmende, rode BMW de straat in. Zou het dan toch? De zenuwen nemen toe. De achterklep van een zwart bestelbusje gaat open; er blijken televisiecamera's in te zitten. En daar is ook een met stickers beplakte feloranje bus. Gaston staat op de buitenkant, en hij zit er ook in. En dan begint het grote wachten pas echt, want eerst wordt bij alle prijswinnaars aangebeld om te kijken of ze wel écht deelnemers zijn.



Het zijn zeker dertig huizen, dus het duurt wel even. Gaston neemt ondertussen wat dingetjes op. ,,Goe-oe-oe-denavond Caroline. Ik ben hier in het zonnige Utrecht'', roept hij. De opnamen zijn bedoeld voor het televisieprogramma Eén tegen Honderd op vrijdagavond, gepresenteerd door Caroline Tensen.