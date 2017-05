Zeist tijdelijk milder voor illegale dumpers huishoudelijk afval

De strengere controles op zwerfafval of het plaatsen van huisvuil naast ondergrondse containers hebben in Zeist tot zoveel reuring en commotie onder de bewoners geleid, dat de gemeente hiermee tijdelijk is gestopt.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA. Zeist is begin vorig jaar gestart met een strengere controle op het ‘illegaal’ dumpen van afval bij ondergrondse containers. Dit ‘hardnekkige gedragsprobleem' speelt met name aan de Steynlaan, in Zeist-West, de wijk Vollenhove en in het centrum. Om afval in een ondergrondse container te gooien, is een pasje nodig.

De strengere controles leverden de eerste zes maanden ruim 250 boetes op. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2015. Toen kregen tussen de 100 en 150 bewoners nog een aanschrijving. Desondanks heeft Zeist op dit punt even pas op de plaats gemaakt, aldus burgemeester en wethouders. Na commotie en reuring onder de bewoners, wil het college het over een andere boeg gaan gooien. ,,Inmiddels wordt gewerkt met een meer persoonsgerichte aanpak wat moet leiden tot positieve gedragsverandering. Dit kost echter tijd voordat dit zijn effect heeft.’’

Afvaltoerisme

Aan de Steynlaan, nabij het Steynhotel, is het probleem van het bijplaatsen van afval het hardnekkigst. ,,Het bijplaatsen heeft vermoedelijk te maken met afvaltoerisme veroorzaakt door (tijdelijke) gasten van het Steynhotel en andere tijdelijke bewoning van seizoensarbeiders aan de Steynlaan en omgeving.’’ Aan de Steynlaan controleert Zeist al vaker en met het Steynhotel is de gemeente in gesprek over een oplossing, aldus het college.