Zeist weet de foodtrucks in het Walkartpark nog niet te vinden

Edwin Andriessen en Patrick Smit zijn twee van de ongeveer tien horeca-ondernemers, die tijdelijk met hun foodtruck en kraam in het Walkartpark mogen staan. Andriessen was 24 jaar eigenaar van restaurant de Goetsack aan de Steynlaan. Hij verkoopt carpaccio, eventueel met een lekker glaasje wijn erbij.



Andriessen: ,,Carpaccio verkocht ik in mijn restaurant ook al. Alleen nu doe ik het in het klein.’’ Andriessen en zijn echtgenote Myra Everdij hebben 24 jaar de Goetsack gehad. Toen was het over en wilde het echtpaar rustiger aan gaan doen.