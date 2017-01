Zeist wil extra woonruimte voor starters

Het voorstel voor versnelde huisvesting is een actieplan om in de komende vijf jaar ieder jaar 500 extra woningzoekenden te huisvesten. Het gaat daarbij om een mix van starters (jongeren), herstarters (na een scheiding of na afloop van een behandeling in een instelling) en vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Voor starters en herstarters is de huidige wachttijd voor een sociale huurwoning 4 à 5 jaar. ,,We zien in Zeist dat de groep mensen die starten en herstarten groeit. Dit zijn vooral mensen uit Zeist die zelfstandig willen gaan wonen of uit de omgeving die zich in Zeist willen vestigen, mensen uit zorginstellingen die zelfstandig gaan wonen, jongeren, studenten en statushouders.

Voor die laatste groep is door de rijksverheid een taak opgelegd, een rijkstaakstelling opgelegd. Vorig jaar werd die ook verhooged. Dit zorgt voor een extra vraag naar kleine, goedkope (huur-)woningen,” vertelt wethouder Sander Jansen.

Om de extra huisvesting te realiseren wordt in eerste instantie actief gezocht naar lege gebouwen die tijdelijk of permanent geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning. ,,We willen zorgen dat deze mensen, in een goede mix en verspreid over Zeist, snel terecht kunnen. We kijken hiervoor naar gebouwen en locaties die leegstaan of binnenkort vrijkomen, of we ze kunnen verbouwen tot woonruimte.”

Hiervoor lopen momenteel oriënterende gesprekken met woningcorporaties en ontwikkelaars. De locaties waar nu naar gekeken wordt zijn de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein aan de Utrechtseweg, de voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan in Den Dolder, de oude flatgebouwen in Kerckebosch en de leegstaande school aan de Harmonielaan.

In de raadsvergadering van 24 januari wordt over het voorstel gestemd.