In Amsterdam rijdt al twee jaar een aangepaste ambulance met gespecialiseerde verpleegkundigen. Evaluatie wijst uit dat deze 'psycholance' circa 80 procent van de meldingen over verwarde personen afhandelt, zonder tussenkomst van politie.

Voordeel van een psycholance is dat verwarde personen die overlast veroorzaken sneller de hulp en zorg krijgen, die ze nodig hebben en niet onnodig een paar dagen in een cel belanden.

Toename

In Zeist is, net als in de rest van Nederland, een toename te zien van het aantal meldingen over verwarde mensen. Deze zaken worden door de politie geregistreerd. Het gaat daarbij om zware gevallen van overlast, maar ook om lichtere zaken, zoals mensen die de politie bellen met een onsamenhangend verhaal. Het aantal registratie steeg van 187 in 2011 naar 359 in 2015.

In heel Midden Nederland (39 gemeenten) groeide dat aantal van 3.244 registraties naar 5.930. Het aantal meldingen ligt in Zeist duidelijk hoger dan het landelijke, aldus de lokale partij Seyst.Nu, die het initiatief voor de inzet van een psycholance in Zeist heeft genomen. Landelijk ligt het aantal op 3,9 per duizend inwoners. In Zeist is dat 5,8 schrijft Seyst.Nu in een door een ruime meerderheid van de gemeenteraad gesteunde motie.

De motie roept burgemeester en wethouders op een proef te starten met een psycholance. Deze motie wordt volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering in stemming gebracht.

Volgens Seyst.Nu-raadslid Marian van Aller is Zeist een plaats met veel ouderen en vindt hier tevens veel jeugdzorg plaats, onder meer bij Altrecht.

Volgens het instituut Trimbos leidt het groeiend aantal incidenten met verwarde mensen niet tot meer crisismeldingen in de zorginstellingen in Zeist.

Altrecht heeft geen cijfers per gemeente, wel van de regio Utrecht als geheel. Woordvoerder Fieke Vermeulen: ,,Wat we zien is dat het aantal meldingen van verwarde personen in 2016 is gedaald van 3.000 naar 2.800.''