Zeistenaar loopt sponsortocht van 600 kilometer

De tocht voert over de pelgrimsroute St. Olavsleden; van het Zweedse Sundsvall naar het Noorse Trondheim. Met zijn wandeltocht ‘Hiking voor Bruno’ zamelt Eric geld in voor de opleiding van Kane. Deze pup van 7 maanden moet de hulphond worden van de 32-jarige oorlogsveteraan Bruno Steinfort uit Leeuwarden. Het doel is om binnen een jaar het bedrag van de opleiding van Kane (18.500 euro) bij elkaar te brengen. Momenteel is nog 16.000 euro nodig.

PTSS

Veteraan Bruno was meer dan tien jaar militair en diende voor Nederland, als onderdeel van de multinationale troepenmacht, onder meer tijdens de Irakoorlog. Als technisch specialist verkeerde de toen 19-jarige militair vaak buiten de compound. In de jaren daarna ontwikkelde hij zich tot bermbomspecialist. Jaren na zijn terugkeer werd bij Bruno PTSS (posttraumatische stressstoornis) geconstateerd. Trauma’s achtervolgen hem, hij verloor zijn werk en veel van zijn contacten en hij durft nauwelijks naar buiten. Jarenlange therapie helpt maar gedeeltelijk en zijn hoop is daarom gevestigd op een hulphond. Een getrainde hulphond kan een PTSS’er weer terugbrengen in de maatschappij, bij familie, vrienden en bij zijn gezin.

Bruno wil zijn eigen hond Kane, een Landseer van 7 maanden, opleiden tot hulphond. Dat kan bij de organisatie BultersMekke. Via deze instelling kwam Eric in contact met Bruno.

Boekproject

De Zeistenaar en zijn herdershond Ice lopen de hele maand juni en doorkruisen te voet de natuur van Zweden en Noorwegen. Onderweg verblijven zij in (pelgrims)herbergen, hutten of in hun eigen tentje. Na terugkeer in Nederland starten Eric en Bruno, in samenwerking met Futuro Uitgevers, een boekproject over veteranen. Ook wordt de komende maanden hard gewerkt aan het realiseren van een benefietconcert. Het is de bedoeling dat dit concert in het najaar in Leeuwarden wordt gehouden.