Zeister gemeenteraad is verdeeld over bouwen in Leeuwenhorst

Bovendien is destijds in het coalitieakkoord (door CDA, D66, VVD en Seyst.nu) afgesproken dat in Leeuwenhorst niet mag worden gebouwd. Coalitiepartij D66 wil zich hieraan houden. D66 en GroenLinks willen vanavond tijdens de raadsvergadering een amendement indienen om Leeuwenhorst te behoeden voor woningbouw. Of dit amendement een meerderheid in de raad krijgt, is nog onduidelijk.



VVD laat weten aan een compromis te werken. De CDA-fractie heeft nog geen beslissing genomen. Fractievoorzitter Aline Pastoor: "Wij zijn er nog niet uit. Het is heel moeilijk. Afspraak is afspraak, maar wie zijn wij als alle partijen het eens zijn?''