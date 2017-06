Zeister jeugd beschildert 'saaie' fitnessruimte politie

Voor wijkagent Arno Goedknegt, die de jonge kunstenaars gevraagd heeft, was het een mooie gelegenheid om een brug te slaan tussen jongeren en de politie. ,,Het is goed als jongeren op een leuke manier contact hebben met de politie. In een multiculturele wijk is dat belangrijk. Maar dat geldt ook voor kunstzinnige kinderen, waarvan mij bekend is dat er graffitispecialisten tussen zitten."

Hij vertelt over de achtergrond van het bijzondere project: ,,Wij zijn een van de weinige bureaus van Nederland die een fitnessruimte heeft. De ruimte wordt beheerd door de personeelsvereniging en is opgebouwd in samenwerking met het arrestatieteam. We hadden zelf wat materialen bij elkaar geschraapt, zoals een oude loopband en roeimachine. Maar omdat het arrestatieteam professioneel moet trainen, hebben we budget gekregen om er een professionele fitnessruimte van te maken. We vonden 'm wat saai en wilden de muren wat opvrolijken. Omdat ik wijkagent ben van de wijk waar het Kunstenhuis zit, ben ik daar naar binnen gelopen."

Cool

Daar trof hij Maaike Kramer, schilderdocente van een groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Kramer: ,,Arno vond de muurschilderingen die de jongeren gemaakt hebben bij het Kunstenhuis erg mooi en cool. Toen hij vroeg of de jongeren dat ook bij het politiebureau wilden doen, waren ze enthousiast. Maar ze vonden het ook spannend. Het is de eerste keer dat ze een opdracht hebben gekregen. Ik heb gezegd: 'de politie is opdrachtgever, maar júllie zijn de creatievelingen'. De politie heeft het ontwerp ook helemaal vrijgelaten."

Goedknegt is een paar keer in de schilderklas geweest om te vertellen over de politie. Kramer: ,,Met de jongeren zijn we vervolgens gaan brainstormen over welke waarden zij vinden passen bij de politie. Dit zijn: kracht, snelheid en wijsheid. Ik heb ze hierop laten googlen en hun resultaten op een pinterestbord laten zetten. Omdat er constant dieren terugkwamen, hebben we daar ontwerpen van gemaakt. Dieren zijn een mooie metafoor."