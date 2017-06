Zeister wijngaard bottelt 'beste oogst tot nu toe'

De flessen zijn het resultaat van 1150 kilo Souvignier Gris-druiven, die

in november vorig jaar zijn geoogst en 2000 kilo Johanniter-druiven, die in oktober vorig jaar zijn geoogst bij de Zeister wijngaard.

Oogst

De oogst is beduidend beter dan de 2015-oogst. Die leverde in totaal 2000 flessen Souvignier Gris en Johanniter wijn op. De eerste oogst, in het najaar van 2014, leverde in het voorjaar van 2015 al een behoorlijke oogst van

770 flessen op. Ook sleepte deze oogst maar liefst drie medailles in de wacht van het Internationale Wijnkeuringsinstituut AWC in Wenen en de Wijnkeuring van de Lage Landen.

Vanwege de warme septembermaand is de meest recente oogst de mooiste oogst tot nu toe, volgens initiatiefnemer Rotary Club Zeist, die de Zeister wijngaard enkele jaren geleden heeft aangelegd op de plek van de voormalige moestuin van landgoed Hoog Beek & Royen.

Rijping

,,De druiven van Johanniter zijn tot volledige rijping gekomen. Het maakt dat de suikers heel hoog zijn. De zuurgraad is ook op een heel mooi niveau. Die combinatie zorgt dat je een mooi zoetje en een mooi zuurtje hebt", vertelt Rob Wagenaar van de Rotary Club Zeist. ,,Vorig jaar hebben we allerlei instanties, zoals restaurants, moeten afhouden, omdat die te grote hoeveelheden wilden bestellen. Die kunnen we dit jaar dus beter bedienen."

Medaille