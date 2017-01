Zelf energie leveren voor stadsklok Science Park

Horecabaas voor de rechter om brand bij concurrent in Rhenen

15:12 Het Openbaar Ministerie denkt te kunnen bewijzen dat een concurrerende horeca-ondernemer achter de brandstichting zat bij Pizzaria Bella Venezia. Deze 39-jarige ondernemer staat dinsdag voor de rechter in Utrecht. De brand in de eetgelegenheid aan de Herenstraat in Rhenen vond ruim twee jaar geleden plaats.