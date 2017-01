Zelfs in Ondiep komen de yuppen

FC Utrecht

Dat weerspiegelt zich in de tribunes van FC Utrecht, toch het domein van de autochtone Utrechter: de bezoekersaantallen daalden de afgelopen vijf jaar nergens in de eredivisie zo sterk als in Utrecht. Met diverse acties lukte het dit jaar voor het eerst in jaren om de tribunes weer iets beter gevuld te krijgen. Eigenlijk alleen voor de jaarlijkse kraker tegen Ajax stroomt de Galgenwaard vanzelf nog vol. Kenden de tribunes van de Galgenwaard in 2011 nog een bezetting van 85 procent, vorig jaar was dat nog net twee derde. Nu is een mengeling aan factoren daar debet aan, maar dat het de club niet lukt te profiteren van de instroom van 40.000 nieuwe Utrechters in die periode heeft volgens clubwoordvoerder Perry Hendriks zeker ook te maken met hun herkomst. ,,Clubs als Twente of Groningen worden meer gedragen door hun omgeving.'' In menig Utrechts studentenhuis hangt wel het palet aan vlaggen van de hele eredivisie, maar niet van de plaatselijke FC, beaamt hij.



De Utrechtse sociaal demograaf en publicist Ton van Rietbergen noemt identiteit een vaag begrip waar bovendien de meningen erg over verschillen. ,,Voor mij is de Utrechtse identiteit Henk Westbroek, slim, creatief, maar ook een beetje verongelijkt. De Utrechter is ook een tikje rancuneus: 'die lui uit Amsterdam met hun arrogantie pikken alle krenten uit de pap' en humor die erg op kankeren lijkt en steevast vanuit de underdogpositie. Maar ook is de Utrechtse identiteit Ayoub, hard werkend, creatief en met een onderkoelde branie.''



Of het erg is dat de oorspronkelijke Utrechter opgaat in de mengeling van het hele land? ,,Persoonlijk geloof ik niet dat een identiteit echt belangrijk is'', zo zegt Van Rietbergen. ,,Wel is het belangrijk dat mensen openstaan voor anderen en een zekere trots op de stad is wel van belang. De instroom bestaat veelal uit hoger opgeleiden en dat is goed voor de stad omdat het ook weer bedrijven aantrekt. Natuurlijk is niet iedereen daar blij mee. Sommigen omdat ze het gewoon te druk en anderen omdat zij vinden dat de oprukkende hoger opgeleiden de lager opgeleiden uit de stad drukken. Of dat goed is of niet, verschilt per persoon.''