Zendmast op terras pizzarestaurant Culemborg weer verdwenen

De mast werd vorige week, zonder overleg, midden op het terras geplaatst van pizzeria Da Vinci. Eigenaar Fabian de Lima Schepens kon zijn ogen niet geloven. Wég uitzicht, en het ding stond nog in de weg ook. Bovendien moest er een gat in zijn terras voor worden gegraven. Hoe verbouwereerd de restauranteigenaar ook was, de aannemer ging er onverstoorbaar mee verder en zei dat hij bij vragen de gemeente maar moest bellen. Daar kreeg De Lima Schepens te horen dat het ‘netter had gekund’, maar dat er geen tijd was geweest voor overleg.



Inmiddels is de zendmast weer weg, net als de camera. Overigens is de horecabaas dit keer wel van tevoren hiervan op de hoogte gesteld. ,,Het gat in het terras is ook netjes gedicht. Wij hebben ons uitzicht gelukkig weer terug’’, zegt hij.