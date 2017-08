Zes huurders door SSH uit huis gezet na illegale verhuur via Airbnb

SSH kondigde twee weken geleden aan hard op te treden tegen haar huurders die een woning illegaal aanboden via Airbnb. De weken ervoor ontving de studentenhuisvester meerdere klachten van overlast door toeristen die de woning onderhuurden. De gesubsidieerde woningen zijn bovendien niet bedoeld om geld mee te verdienen, vond de SSH.

Tot afgelopen dinsdag konden huurders zich vrijwillig melden. 29 huurders hebben dat gedaan. Zes huurders werden per direct hun huis uitgezet. Volgens de SSH was daar sprake van een 'dermate ernstige overtreding' dat het huurcontract meteen ontbonden werd. „Twee van hen woonden er zelf niet eens meer. Dan is het simpel: dan moet je er gelijk uit. Dat is wat anders dan als je het alleen tijdens je vakanties verhuurt”, vertelt Roeland Kreeft, manager Strategie van de SSH. „Er waren ook een paar buitenlandse studenten bij. Die wonen in een ander type kamer. Die worden gemeubileerd verhuurd door de SSH en daar gelden strengere regels voor.”

Waarschuwing

De negentien huurders die er met een waarschuwing vanaf kwamen, konden aantonen dat ze hun woning weliswaar te huur aanboden maar nooit hebben verhuurd. „Die hebben de waarschuwing gekregen dat we het ook in de toekomst in de gaten blijven houden. Ik denk dat ze allemaal hun kamer van Airbnb hebben gehaald”, vermoedt Kreeft. De SSH zag sowieso, na het versturen van de brief, aangeboden SSH-woningen opeens allemaal van de website verdwijnen.

De vier huurders die beboet werden, hadden hun woning wel weten te verhuren. Zij moesten die winst plus een boete betalen aan de SSH. „Die bedragen variëren van een paar honderd tot een paar duizend euro”, vertelt Kreeft. „Overigens wisten alle verhuurders die we nu gesproken hebben, dat deze verhuur niet mocht.” Vrijwel alle betrapte huurders kwamen uit Utrecht, afgezien van één uit Rotterdam.

Nog vijftien huurders die SSH in het vizier heeft, hebben zich niet gemeld. Zij krijgen vrijdag een brief op de mat, met daarin een boete of een opzegging van het huurcontract.