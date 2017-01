Zes jaar cel voor overval Groenekan

De straf voor Jeffrey S. viel iets hoger uit omdat hij thuis ook nog gestolen spullen van andere inbraken had liggen. S. werd in 2015 ook tot drie jaar cel veroordeeld voor het doodschudden van zijn eigen kindje, dat toen nog geen maand oud was. Daartegen is hij in hoger beroep gegaan. Die zaak dient in maart in Arnhem.