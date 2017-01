Duo gepakt met negen sets banden en lichtmetalen velgen

10:08 De politie in de Hoeksche Waard heeft vannacht om 03.15 uur twee mannen uit Utrecht aangehouden omdat zij met negen bandensets met lichtmetalen velgen in hun busje over de A29 reden. Alle banden zijn van het merk Nissan en zijn gestolen bij een Nissan-dealer in Halsteren.