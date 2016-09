Zesde generatie laat Wijk zonder bloemist achter

Bloemisterij Van Willigenburg bestaat al zo'n 125 jaar. Rien en Ingrid zijn allebei 65. ,,Het was vanzelfsprekend dat ik mijn vader en oom zou opvolgen'', vertelt Rien. ,,Ik heb mijn leven niets anders gedaan dan werken met planten en bloemen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik ben nog nooit een week met vakantie geweest. Dat hoefde ook niet, want als ik hier buiten ben, hoor ik de vogels fluiten en kijk ik naar de zonsondergang. Mijn werk is altijd mijn hobby geweest. Ik vind het fantastisch om met levend materiaal te werken.



''Dat leven houdt nu op en dat valt Rien zwaar. Zeker als hij de familiegeschiedenis doorneemt. Zij verre voorvader begon als hovenier in de Muntstraat. Zijn overgrootvader bouwde daarna vijf plantenkassen aan de Singel. Daar werd de bloemenkwekerij eerst voortgezet door zijn opa, vervolgens door zijn vader en oom, waarna het de beurt was aan Rien. Inmiddels was het familiebedrijf verhuisd naar de Hoge Hoffweg, omdat de gemeente de grond van de kwekerij nodig had voor huizenbouw.