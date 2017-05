Zeven jaar cel voor kopstuk Bende van Benschop

Melvin K. (25) van de Benschopse Catervariusbende, ook wel de Bende van Benschop genoemd, moet zeven jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank van Utrecht vandaag bepaald. Met andere leden van de bende overviel hij onder meer met grof geweld een jong gezin in Lopikerkapel en hield hij later een man vast in het clubhuis in Benschop. Die werd mishandeld en moest urine drinken.

Roy van S. (27) uit Utrecht, die zichzelf Original Gangster Vieira noemt, wordt door justitie gezien als de leider van de bende , maar volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs om hem aan de overval te linken. Hij werd er bij gelapt door de moeder van zijn ex-vriendin, waarmee hij destijds al veelvuldig ruzie had. Daarom werd haar verklaring niet als bewijsmiddel geaccepteerd door de rechtbank.

Deejay

Van S. zou in ieder geval wel meegedaan hebben aan de kidnapping van een deejay in het clubhuis aan De Dorp in Benschop. Hij kreeg drie jaar cel opgelegd. Tegen deze twee mannen was eerder negen jaar cel geëist, omdat volgens de aanklager wel vaststaat dan beiden aan zowel de overval als de kidnapping hadden meegedaan.

Tijdens de rechtszaak lieten de zeven verdachten weinig los over hun aandeel in de ontvoering of de overval. Toen ze lid werden van Catervarius zwoeren ze trouw aan elkaar en beloofden ze nooit met de politie te praten. Dat geldt nog steeds en zal opnieuw de afspraak zijn als ze straks weer vrijkomen.

Onoverwinnelijk

Catervarius is de benaming voor gladiatoren die in de Romeinse tijd samen de arena betraden om de vijand te bevechten. Zo voelden de bendeleden in Benschop zich ook onoverwinnelijk. Een gezin in Lopik werd in 2015 in huis in Lopikerkapel overvallen en vastgebonden. Zelfs de 12-jarige zoon werd niet ontzien. Uiteindelijk bedroeg de buit daar 1.400 euro.

Een jaar later ontvoerden ze een deejay voor wie ze soms wat beveiligingswerk deden. Ze meenden nog een paar honderd euro van hem tegoed te hebben en lokten hem mee naar hun clubhuis. Daar werd hij mishandeld, dreigden ze zijn knie met een pistool kapot te schieten en dwongen ze hem urine te drinken. De man heeft door die traumatische ervaring nog steeds af en toe zelfmoordneigingen. Zijn baan raakte hij kwijt omdat hij zich niet meer op werk kan concentreren.

Aftappen

De bende liep uiteindelijk tegen de lamp doordat de moeder van de ex-vriendin van een van de leden ze aangaf bij de politie na de overval in Lopikerkapel. Toen de politie hun telefoons ging aftappen, kwam ook de ontvoering uit 2016 aan het licht.