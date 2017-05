Zevende Classico Giro rijdt route deze keer andersom

Er zijn weer tochten over 35, 75 en 130 kilometer, plus een heuse pelotonstocht van 110 kilometer. In dat laatste geval rijdt de deelnemer in een grote groep met een vaste snelheid van 27 km/u, vertelt woordvoerder Erik van Lakerveld.

En als je dan lek rijdt of het niet bij kunt benen?

,,Wie lek rijdt krijgt een nieuw wiel toegestopt, maar als het je te snel gaat, heb je pech. Dan moet je zelf de route rijden, die goed is aangegeven. En als je voor de pauze in Amerongen moet lossen, kun je daar eventueel weer aansluiten.’’

Met een paar honderd man in een peloton, best heftig.

,,Er zijn speciale wegkapiteins met ervaring en kennis van de route. Zij weten bijvoorbeeld dat in de Hoogstraat in Leersum het paaltje is weggehaald, maar dat er wel nog twee betonnen randjes zijn. Dus er zal geroepen worden. Extra gevaarlijk is zo’n pelotontocht niet.’’

Hoe staat het met de inschrijvingen?

,,Het lijkt erop dat we op zo’n 10 procent meer deelnemers uitkomen. We moeten het weekend even afwachten, want dan is nog de daginschrijving op De Uithof bij sportcentrum Olympos. De animo daarvoor hangt mede van het weer af en dat lijkt zondag prima te worden met zonnetje, wolkje en 20 graden.’’

Verdere bijzonderheden?

,,We rijden om verkeerstechnische redenen de route dit jaar andersom en dat heeft positieve gevolgen. Tijdens de eerste helft door de weilanden en langs de Lek hebben we de wind in de rug, terwijl als ie tegen is we op de Heuvelrug rijden. Dan hebben de wielrenners er minder last van.’’

Waarom is deze tocht eigenlijk?

,,Het is een herinnering aan de Giro d’Italia die in 2010 in Utrecht finishte. Italiaanse sferen, voorjaar. Dat past wel. En nu de Nederlanders het goed doen in de Giro en Dumoulin in het roze fietst, zorgt dat voor meer motivatie en geeft het extra cachet aan de tocht. En voor de liefhebber: het speciale wielershirt is dit jaar ook weer roze.’’

